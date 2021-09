Terremoto: Draghi, 'Pnrr anche per ricostruzione, risorse per 1,78 mld euro' (2) (Di martedì 28 settembre 2021) (Adnkronos) - "Le risorse servono, ma da sole non bastano. C'è bisogno di capacità progettuale e amministrativa, come dimostrano – a partire dall'Aquila - i casi di maggior successo nella ricostruzione post-sisma. Abbiamo costruito per gli investimenti del Pnrr e del Fondo Complementare un modello di governance che punti sulla semplificazione delle procedure e sullo stretto coordinamento delle amministrazioni centrali e territoriali. Vogliamo valorizzare l'esperienza maturata sul campo dai sindaci, dagli amministratori regionali e locali, e dalle strutture tecniche e commissariali del governo. Si tratta di un lavoro di collaborazione paziente per il rilancio di questo territorio, di cui il Governo e l'Italia tutta vi sono grati", ha sottolineato Draghi. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 settembre 2021) (Adnkronos) - "Leservono, ma da sole non bastano. C'è bisogno di capacità progettuale e amministrativa, come dimostrano – a partire dall'Aquila - i casi di maggior successo nellapost-sisma. Abbiamo costruito per gli investimenti dele del Fondo Complementare un modello di governance che punti sulla semplificazione delle procedure e sullo stretto coordinamento delle amministrazioni centrali e territoriali. Vogliamo valorizzare l'esperienza maturata sul campo dai sindaci, dagli amministratori regionali e locali, e dalle strutture tecniche e commissariali del governo. Si tratta di un lavoro di collaborazione paziente per il rilancio di questo territorio, di cui il Governo e l'Italia tutta vi sono grati", ha sottolineato

