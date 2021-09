Terremoto, Draghi: “Accelerare ricostruzione, da Pnrr 1,78 mld euro” (Di martedì 28 settembre 2021) “Il Governo ha deciso di destinare un’apposita linea di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ai territori del Centro Italia colpiti dai terremoti del 2009, 2016 e 2017. Questo pacchetto ha un valore di 1,78 miliardi di euro e finanzia la ricostruzione sicura e sostenibile, il recupero ambientale, e iniziative a sostegno di cittadini e imprese. In settimana diamo il via a questo programma, con l’approvazione del provvedimento che ripartisce le risorse tra le finalità di investimento”. Così il premier Mario Draghi, all’inaugurazione del Parco della Memoria a L’Aquila, in ricordo delle 309 vittime del sisma del 2009, sottolineando che “oltre alla responsabilità della memoria, il Governo deve assumersi l’impegno dell’azione. Mi riferisco alla ricostruzione post-sisma, che procede ovunque, ma con ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 28 settembre 2021) “Il Governo ha deciso di destinare un’apposita linea di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ai territori del Centro Italia colpiti dai terremoti del 2009, 2016 e 2017. Questo pacchetto ha un valore di 1,78 miliardi die finanzia lasicura e sostenibile, il recupero ambientale, e iniziative a sostegno di cittadini e imprese. In settimana diamo il via a questo programma, con l’approvazione del provvedimento che ripartisce le risorse tra le finalità di investimento”. Così il premier Mario, all’inaugurazione del Parco della Memoria a L’Aquila, in ricordo delle 309 vittime del sisma del 2009, sottolineando che “oltre alla responsabilità della memoria, il Governo deve assumersi l’impegno dell’azione. Mi riferisco allapost-sisma, che procede ovunque, ma con ...

Advertising

Agenzia_Ansa : DIRETTA | Terremoto: Draghi a L'Aquila per l'inaugurazione del Parco della Memoria. Sono presenti la ministra per i… - Agenzia_Ansa : Il premier Mario Draghi all'inaugurazione del Parco della Memoria de L'Aquila. 'Noi non possiamo dimenticare, non d… - giornaleradiofm : Approfondimenti: Draghi all'Aquila, oggi condizioni rinascita ci sono: (ANSA) - ROMA, 28 SET - 'La città dell'Aquil… - SuperlativoSupr : RT @Radio1Rai: ??Inaugurazione Parco della Memoria de L’Aquila #Draghi (Live) “Non possiamo né dobbiamo dimenticare il sisma. Esiste il dove… - borrillo62 : RT @LaRagione_eu: Il premier #Draghi in visita a L’Aquila per l’inaugurazione del Parco della Memoria. “Il terremoto del 2009 appartiene al… -