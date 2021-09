Terremoto: Draghi a L'Aquila per l'inaugurazione del Parco della Memoria (Di martedì 28 settembre 2021) L'Aquila - Presidente del Consiglio, Mario Draghi oggi a L'Aquila (Piazzale Pasquale Paoli) per intervenire alla cerimonia di inaugurazione del Parco della Memoria, in omaggio alle vittime del sisma del 2009. Sono presenti la ministra per il Sud e la coesione territoriale, Mara Carfagna, e il capo Dipartimento della Protezione civile, Fabrizio Curcio. leggi tutto Leggi su abruzzo24ore.tv (Di martedì 28 settembre 2021) L'- Presidente del Consiglio, Mariooggi a L'(Piazzale Pasquale Paoli) per intervenire alla cerimonia didel, in omaggio alle vittime del sisma del 2009. Sono presenti la ministra per il Sud e la coesione territoriale, Mara Carfagna, e il capo DipartimentoProtezione civile, Fabrizio Curcio. leggi tutto

Advertising

Agenzia_Ansa : DIRETTA | Terremoto: Draghi a L'Aquila per l'inaugurazione del Parco della Memoria. Sono presenti la ministra per i… - MarilandTorino : RT @Agenzia_Ansa: DIRETTA | Terremoto: Draghi a L'Aquila per l'inaugurazione del Parco della Memoria. Sono presenti la ministra per il Sud… - DiDimiero : RT @Agenzia_Ansa: DIRETTA | Terremoto: Draghi a L'Aquila per l'inaugurazione del Parco della Memoria. Sono presenti la ministra per il Sud… - GINA32451015 : RT @Agenzia_Ansa: Il premier Mario Draghi all'inaugurazione del Parco della Memoria de L'Aquila. 'Noi non possiamo dimenticare, non dobbiam… - GINA32451015 : RT @Agenzia_Ansa: DIRETTA | Terremoto: Draghi a L'Aquila per l'inaugurazione del Parco della Memoria. Sono presenti la ministra per il Sud… -