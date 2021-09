Terremoto: Draghi, '309 angeli, ferita profonda, non dobbiamo dimenticare' (Di martedì 28 settembre 2021) Roma, 28 set. (Adnkronos) - "La mia presenza oggi vuole ribadire, prima di tutto, il dovere del ricordo. La scossa di Terremoto che ha colpito L'Aquila nella notte tra il 5 e il 6 aprile del 2009 appartiene alla memoria collettiva dell'Italia e del mondo. Ricordiamo le 309 persone, 309 angeli come li ha definiti il dottor Cinque, che persero la vita e i loro cari, a cui va ancora oggi il mio più sentito cordoglio. Tra le vittime, tanti bambini e giovani, come gli otto ragazzi e ragazze della Casa dello studente che in questa città erano venute a per prepararsi al futuro". Così il premier Mario Draghi, all'inaugurazione del Parco della Memoria a L'Aquila, in ricordo delle 309 vittime del sisma del 2009. "Penso anche a tutti coloro che hanno perso la casa, la sede della propria attività, o i luoghi della propria spensieratezza. Un ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 settembre 2021) Roma, 28 set. (Adnkronos) - "La mia presenza oggi vuole ribadire, prima di tutto, il dovere del ricordo. La scossa diche ha colpito L'Aquila nella notte tra il 5 e il 6 aprile del 2009 appartiene alla memoria collettiva dell'Italia e del mondo. Ricordiamo le 309 persone, 309come li ha definiti il dottor Cinque, che persero la vita e i loro cari, a cui va ancora oggi il mio più sentito cordoglio. Tra le vittime, tanti bambini e giovani, come gli otto ragazzi e ragazze della Casa dello studente che in questa città erano venute a per prepararsi al futuro". Così il premier Mario, all'inaugurazione del Parco della Memoria a L'Aquila, in ricordo delle 309 vittime del sisma del 2009. "Penso anche a tutti coloro che hanno perso la casa, la sede della propria attività, o i luoghi della propria spensieratezza. Un ...

