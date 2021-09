Terremoto a Rai Sport: ecco i nomi in lizza per la nuova direzione (Di martedì 28 settembre 2021) Ascolti televisivi “straordinari” e una Rai veramente “eccezionale”: così si è espresso il presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Giovanni Malagò, durante la celebrazione delle Nazionali di pallavolo campioni d’Europa, ricevute dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Quirinale, e in diretta questa mattina su Rai1, a cura del Tg1. Parlando della grande attenzione verso le nostre Nazionali di pallavolo e della popolarità raggiunta, Malagò ha detto: “Lo abbiamo visto anche dagli ascolti televisivi, straordinari. Su questo la Rai è stata veramente eccezionale, che ha messo in condizione di poter far godere nel vero senso della parola a tutto un popolo, l’Italia, questi due meravigliosi successi che inorgogliscono il Comitato olimpico e il nostro Paese”. Ma se Malagò è contento, c’è chi soffre e non poco dalle parti di Rai Sport: quest’anno ... Leggi su tpi (Di martedì 28 settembre 2021) Ascolti televisivi “straordinari” e una Rai veramente “eccezionale”: così si è espresso il presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Giovanni Malagò, durante la celebrazione delle Nazionali di pallavolo campioni d’Europa, ricevute dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Quirinale, e in diretta questa mattina su Rai1, a cura del Tg1. Parlando della grande attenzione verso le nostre Nazionali di pallavolo e della popolarità raggiunta, Malagò ha detto: “Lo abbiamo visto anche dagli ascolti televisivi, straordinari. Su questo la Rai è stata veramente eccezionale, che ha messo in condizione di poter far godere nel vero senso della parola a tutto un popolo, l’Italia, questi due meravigliosi successi che inorgogliscono il Comitato olimpico e il nostro Paese”. Ma se Malagò è contento, c’è chi soffre e non poco dalle parti di Rai: quest’anno ...

Advertising

zazoomblog : Nuovo terremoto nei programmi Rai saltano nomi di primo piano. La decisione dei vertici - #Nuovo #terremoto… - andreastoolbox : Migliaia di sfollati dopo il terremoto, il premier Mitsotakis a Creta - Rai News - Melaion : Il #tg1 #Rai è proprio pura propaganda oligarchica. La ricorrenza del terremoto sfruttato per esaltare a mo' di fas… - andreastoolbox : Due scosse di magnitudo 3.7 in provincia Treviso - Rai News - emmafarne : RT @SHOWNET24: #ASCOLTITV. Ottimo risultato per lo Speciale sulle elezioni in #Germania in onda su #RaiNews24: oltre 430.000 contatti. @and… -

Ultime Notizie dalla rete : Terremoto Rai Mattarella: "Cultura è priorità Paese" "Circostanze come il terremoto o la pandemia inducono a ritrovare le ragioni della reciproca solidarietà e anche a rivolgersi agli elementi e aspetti più importanti della convivenza: la cultura è uno ...

Cattelan, terremoto in Rai dopo il flop: cos'è successo, reazione dei vertici Doveva essere una sorta di 'Operazione trionfo', si è trasformata in un flop che ha scatenato un terremoto in Rai: Da grande , show che ha segnato l'esordio di Alessandro Cattelan in prima serata sulla rete ammiraglia della tv di stato, è diventato un caso. Due puntate da incubo sul fronte ...

Migliaia di sfollati dopo il terremoto, il premier Mitsotakis a Creta Rai News Mattarella: "Cultura è priorità Paese" Inaugurando a Pescara il nuovo polo culturale Imago Museum, il presidente della Repubblica sottolinea il ruolo della cultura nella vita di un Paese. "Circostanze come il terremoto o la pandemia induco ...

Cattelan, terremoto in Rai dopo il flop: cos’è successo, reazione dei vertici Retroscena, mal di pancia e fastidi: il caso del flop di Da grande che doveva essere una sorta di 'operazione trionfo' e invece si è tramutato in un fiasco ...

"Circostanze come ilo la pandemia inducono a ritrovare le ragioni della reciproca solidarietà e anche a rivolgersi agli elementi e aspetti più importanti della convivenza: la cultura è uno ...Doveva essere una sorta di 'Operazione trionfo', si è trasformata in un flop che ha scatenato unin: Da grande , show che ha segnato l'esordio di Alessandro Cattelan in prima serata sulla rete ammiraglia della tv di stato, è diventato un caso. Due puntate da incubo sul fronte ...Inaugurando a Pescara il nuovo polo culturale Imago Museum, il presidente della Repubblica sottolinea il ruolo della cultura nella vita di un Paese. "Circostanze come il terremoto o la pandemia induco ...Retroscena, mal di pancia e fastidi: il caso del flop di Da grande che doveva essere una sorta di 'operazione trionfo' e invece si è tramutato in un fiasco ...