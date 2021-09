Terremoto, a L’Aquila il Parco della Memoria. Draghi: “Quasi 2 miliardi dal PNRR” (Di martedì 28 settembre 2021) A L’Aquila oggi 28 settembre il premier Mario Draghi ha inaugurato il Parco della Memoria per ricordare le 309 vittime del Terremoto del 6 aprile 2009 che ha semidistrutto il capoluogo abruzzese. “La mia presenza serve prima di tutto a ribadire il dovere del ricordo” ha detto Draghi. Il Terremoto del 2009 “appartiene alla Memoria collettiva e del mondo“. Presenti anche la ministra per il Sud e la coesione territoriale, Mara Carfagna, e il capo Dipartimento della Protezione civile, Fabrizio Curcio. Disertano i comitati dei familiari Assenti in forma ufficiale, invece – per la prima volta durante un evento in ricordo del Terremoto – i comitati dei familiari delle vittime, sebbene in diversi siano stati ... Leggi su velvetmag (Di martedì 28 settembre 2021) Aoggi 28 settembre il premier Marioha inaugurato ilper ricordare le 309 vittime deldel 6 aprile 2009 che ha semidistrutto il capoluogo abruzzese. “La mia presenza serve prima di tutto a ribadire il dovere del ricordo” ha detto. Ildel 2009 “appartiene allacollettiva e del mondo“. Presenti anche la ministra per il Sud e la coesione territoriale, Mara Carfagna, e il capo DipartimentoProtezione civile, Fabrizio Curcio. Disertano i comitati dei familiari Assenti in forma ufficiale, invece – per la prima volta durante un evento in ricordo del– i comitati dei familiari delle vittime, sebbene in diversi siano stati ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il premier Mario Draghi all'inaugurazione del Parco della Memoria de L'Aquila. 'Noi non possiamo dimenticare, non d… - luc_sca : RT @eurodisgusto: Terremoto L'Aquila, Draghi: 'Governo deve accelerare sulla ricostruzione'. (Sisma del 2009, ho detto tutto.) - agensir : #Terremoto L’Aquila. Draghi: “309 angeli, ferita profonda, non dobbiamo dimenticare” “dal Pnrr finanziamenti per la… - MarinoBruschini : RT @Tg3web: Il presidente del Consiglio Draghi inaugura a L'Aquila il Parco della memoria, dedicato alle oltre 300 vittime del terremoto de… - infoitinterno : Draghi: non possiamo né dobbiamo dimenticare L'Aquila, dopo il terremoto ora pronti un miliardo e 700 milioni -