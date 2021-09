Tennis | Wta Chicago | Paolini ko al primo turno

(Di martedì 28 settembre 2021), 28 set. - (Adnkronos) - Jasminefuori aldel torneo Wta 500 di(cemento, montepremi 565.530 dollari). L'azzurra, numero 61 del mondo, cede alla statunitense Hailey Baptiste, numero 174 del ranking Wta e in gara grazie ad una wild card, con il punteggio di 7-5, 6-3 in un'ora e 41 minuti.

Nel girone anche: Bal Lumezzane, Ct Bologna, ClubCeriano, Ct Bari eBeinasco. In organico il nuovo innesto Bibian Schoofs , olandese, numero 311e le confermate Lara Salden , ...Il programma, gli orari e l' ordine di gioco di mercoledì 29 settembre al torneoNur - Sultan 2021 . La numero due del seeding Alison Van Uytvanick sfiderà la tedesca Anna Lena Friedsam, mentre per Kristina Mladenovic ci sarà la russa Anastasia Potapova. CENTER COURT A partire ...Chicago, 28 set. - (Adnkronos) - Jasmine Paolini fuori al primo turno del torneo Wta 500 di Chicago (cemento, montepremi 565.530 dollari). L'azzurra, numero 61 del mondo, cede alla statunitense Hailey ...La stella giapponese, che si è ritirata in lacrime dagli US Open annunciando di aver bisogno di una pausa a tempo indeterminato, ha detto che sente il desiderio di rientrare in campo ...