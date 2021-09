Tennis, Matteo Berrettini: “La Laver Cup? Una esperienza meravigliosa, ho imparato tanto da Borg in questi giorni” (Di martedì 28 settembre 2021) Matteo Berrettini ha disputato una Laver Cup assolutamente da protagonista. Il nostro portacolori ha vissuto una esperienza di altissimo livello nella competizione ideata da Roger Federer. Il Tennista romano, inserito nel Team Europe, si è aggiudicato la quarta edizione della Coppa, vincendo il suo match contro Felix Auger-Aliassime con il punteggio di 6-7, 7-5, 10-8, perdendo poi il doppio giocato in coppia con Alexander Zverev, per mano di John Isner e Denis Shapovalov. Al netto dei risultati ottenuti al TD Garden di Boston, per il numero 7 del mondo questo avvenimento ha segnato, anche e soprattutto, una pagina di grande importanza a livello umano e personale. “Non ci capita mai quando siamo in Tour di cenare tutti insieme, ma sarebbe davvero bello farlo più spesso – le parole del ... Leggi su oasport (Di martedì 28 settembre 2021)ha disputato unaassolutamente da protagonista. Il nostro portacolori ha vissuto unadi altissimo livello nella competizione ideata da Roger Federer. Ilta romano, inserito nel Team Europe, si è aggiudicato la quarta edizione della Coppa, vincendo il suo match contro Felix Auger-Aliassime con il punteggio di 6-7, 7-5, 10-8, perdendo poi il doppio giocato in coppia con Alexander Zverev, per mano di John Isner e Denis Shapovalov. Al netto dei risultati ottenuti al TD Garden di Boston, per il numero 7 del mondo questo avvenimento ha segnato, anche e soprattutto, una pagina di grande importanza a livello umano e personale. “Non ci capita mai quando siamo in Tour di cenare tutti insieme, ma sarebbe davvero bello farlo più spesso – le parole del ...

Advertising

zazoomblog : Tennis Matteo Berrettini: “La Laver Cup? Una esperienza meravigliosa ho imparato tanto da Borg in questi giorni” -… - OA_Sport : #Tennis, Matteo #Berrettini: “La #LaverCup? Una esperienza meravigliosa, ho imparato tanto da #Borg in questi giorn… - sportal_it : Matteo Berrettini vuole riprovarci - lokisuperstark : Io direi di istituire questa nuova disciplina olimpica del tennis in sync Come coppie proporrei Casper e Daniil e A… - Sand59060255 : @Ladal17 grande Matteo! Orgoglio del tennis made in Italy -