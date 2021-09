Tennis, Italia da record: prima Nazione per tornei vinti nel 2021! Azzurri meglio di Francia, USA e Spagna (Di martedì 28 settembre 2021) L’Italia è in testa alla speciale classifica delle Nazioni che hanno vinto il maggior numero di tornei di Tennis nel 2021. Mancano ancora un paio di mesi al termine della stagione (con due Masters 1000, le ATP Finals e la Coppa Davis, tra le altre cose), ma il riscontro è già particolarmente significativo. Nei primi nove mesi dell’annata agonistica, infatti, i rappresentanti del Bel Paese hanno portato a casa ben 38 titoli, suddivisi in questo modo: 5 ATP, 7 Challenger, 26 ITF. Gli ATP, ovvero i tornei del circuito maggiore, sono stati vinti da Jannik Sinner (ATP 250 di Melbourne e ATP 500 di Washington), Matteo Berrettini (ATP 250 di Belgrado e ATP 500 di Londra al Queen’s) e Lorenzo Sonego (ATP 250 di Cagliari). A livello Challenger, invece, si segnala la doppietta di Agamennone, mentre un sigillo a ... Leggi su oasport (Di martedì 28 settembre 2021) L’è in testa alla speciale classifica delle Nazioni che hanno vinto il maggior numero didinel 2021. Mancano ancora un paio di mesi al termine della stagione (con due Masters 1000, le ATP Finals e la Coppa Davis, tra le altre cose), ma il riscontro è già particolarmente significativo. Nei primi nove mesi dell’annata agonistica, infatti, i rappresentanti del Bel Paese hanno portato a casa ben 38 titoli, suddivisi in questo modo: 5 ATP, 7 Challenger, 26 ITF. Gli ATP, ovvero idel circuito maggiore, sono statida Jannik Sinner (ATP 250 di Melbourne e ATP 500 di Washington), Matteo Berrettini (ATP 250 di Belgrado e ATP 500 di Londra al Queen’s) e Lorenzo Sonego (ATP 250 di Cagliari). A livello Challenger, invece, si segnala la doppietta di Agamennone, mentre un sigillo a ...

