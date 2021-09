(Di martedì 28 settembre 2021), 28 set. - (Adnkronos) - Semaforo rosso per Lorenzoneldel 'Open', torneo Atp 250 dotato di un montepremi di 481.270 euro in corso sul veloce indoor della Armeec Arena della capitale della Bulgaria. Il 19enne di Carrara, numero 61 Atp, ha ceduto per 6-7 (4-7), 7-6 (7-3), 6-3, dopo una battaglia di oltre tre ore, al bulgaro Dimitar Kuzmanov, numero 226 del ranking, in gara grazie ad una wild card. Nel decimo gioco del secondo setè arrivato a due punti dalla vittoria.

Advertising

TV7Benevento : Tennis: Atp Sofia, Musetti ko al primo turno... - Fprime86 : RT @SkySport: ULTIM'ORA TENNIS ATP 250 SOFIA, LORENZO MUSETTI ELIMINATO ALL'ESORDIO SCONFITTO DA KUZMANOV IN TRE SET (6-7, 7-6, 6-3) #SkySp… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Musetti spreca contro Kuzmanov e viene eliminato al primo turno di Sofia #Atp - Gazzetta_it : Musetti spreca contro Kuzmanov e viene eliminato al primo turno di Sofia #Atp - irejdoc1897 : RT @SkySport: ULTIM'ORA TENNIS ATP 250 SOFIA, LORENZO MUSETTI ELIMINATO ALL'ESORDIO SCONFITTO DA KUZMANOV IN TRE SET (6-7, 7-6, 6-3) #SkySp… -

Ultime Notizie dalla rete : Tennis Atp

Sky Sport

Il secondo set inizia senza particolari problemi per entrambi, ma nel prosieguo c'è spazio soltanto per tanta lotta in quasi ogni game. Musetti ha tre chance per allungare, ma non le sfrutta. Kuzmanov ...Va segnalato che, considerando soltanto i titoli a livello, la Russia e Spagna hanno fatto meglio con 6 titoli a testa.Lorenzo Musetti cede al passo a Dimitar Kuzmanov per 7-6(4), 6-7(3), 3-6, nel contesto del primo turno dell'Atp 250 di Sofia 2021. Match apparentemente agevole per il giovane azzurro, complicatosi in ...L'Italia è in testa alla speciale classifica delle Nazioni che hanno vinto il maggior numero di tornei di tennis nel 2021. Mancano ancora un paio di mesi al termine della stagione (con due Masters 100 ...