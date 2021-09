Tennis | ATP Sofia 2021 | Lorenzo Musetti gioca male e perde contro Dimitar Kuzmanov

Leggi su oasport

(Di martedì 28 settembre 2021) Segnali molto allarmanti in arrivo da parte di. Sembrava in corso una ripresa dagli US Open in avanti, e invece all’Armeec Arena di, nell’ATP 250 bulgaro, arriva una sconfitta ben al di là del sorprendenteil padrone di casa(numero 226 del mondo). Quest’ultimo non solo, ATP Cup 2020 a parte, non aveva vinto che una volta (Laslo Djere a inizio anno ad Antalya) in un torneo del circuito maggiore, ma aveva già partecipato con una wild card per cinque volte senza mai passare il primo turno. Stavolta è lui a sorridere per 6-7(4) 7-6(3) 6-3 in poco più di 3 ore. Sfiderà il polacco Kamil Majchrzak, che ha preso il posto, da lucky loser, del kazako Alexander Bublik, che si è defilato all’ultimo momento dal tabellone. Nei ...