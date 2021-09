Tendenze tagli di capelli corti inverno 2021 | il pixie cut di Violante Placido e il carré

Leggi su ultimora.news

(Di martedì 28 settembre 2021) Ultimamenteha rinnovato il suo look e ha realizzato un belo di. Più precisamente l'attrice ha optato per uncut e quest'ultimo le regala un look molto più giovanile. La chioma in questione non può mai mancare in questoed è perfetta per non passare mai inosservate. Moda, ipiù sfiziosi per l'Ilo dirisulta essere uncut leggermente più lungo del solito e anche molto più sbarazzino. Sulla chioma sono presenti molte scalature, per rendere la capigliatura molto più leggera. ...