Temptation Island, la notizia ha sconvolto tutti: amatissima coppia si dice addio

Una delle coppie più amate di Temptation Island ha divulgato una notizia che ha sconvolto tutti, quella relativa alla loro separazione. L'ultima edizione di Temptation Island Vip è andata in onda il 2019 e in quell'anno la coppia che più di tutte aveva entusiasmato il pubblico per l'amore che li legava era quella formata da L'articolo proviene da Inews.it.

Ultime Notizie dalla rete : Temptation Island 'Uomini e donne', Sossio Aruta e Ursula Bennardo si rivedono: ritorno di fiamma? Più volte i due volti noti del dating show si erano resi partecipi di vari tira e molla, non troncando mai del tutto, nemmeno dopo Temptation Island . La nascita di Bianca ha poi calmato ...

Temptation Island Vip: tra Chiara Esposito e Simone Bonaccorsi è finita Chiara Esposito e Simone Bonaccorsi di Temptation Island Vip 2019 si sono lasciati. A dare l'annuncio la bionda modella su Instagram, che ha così sconvolto tutti i follower. La coppia - che nel villaggio delle tentazioni ha avuto più di ...

Temptation Island: Alessandro Autera contro Onlyfans? Alessandro Autera ex concorrente della nona edizione di Temptation Island, ha dichiarato su Instagram cosa ne pensa dell’applicazione ormai famossa ...

