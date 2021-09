Telegram oscura il canale Basta Dittatura, la chat No Vax seguita da oltre 40mila persone (Di martedì 28 settembre 2021) Telegram ha oscurato il canale Basta Dittatura, la chat utilizzata dai No Vax e No Green Pass per autoconvocarsi alle manifestazioni, ma finita anche sotto la lente d’ingrandimento dei magistrati dopo dopo che erano stati pubblicati recapiti di telefono di Palazzo Chigi, del governatore del Piemonte, Alberto Cirio, e altri politici e di noti virologi. “Questo canale non può essere visualizzato perché ha violato i Termini di Servizio di Telegram”, è quanto si legge dalla notte tra lunedì e martedì se si tenta di accedere al canale. Nelle scorse settimane, la Procura di Torino aveva emesso un decreto di sequestro dopo che erano stati pubblicati indirizzi e numeri di telefono di figure istituzionali, medici e redazioni di numerosi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 settembre 2021)hato il, lautilizzata dai No Vax e No Green Pass per autoconvocarsi alle manifestazioni, ma finita anche sotto la lente d’ingrandimento dei magistrati dopo dopo che erano stati pubblicati recapiti di telefono di Palazzo Chigi, del governatore del Piemonte, Alberto Cirio, e altri politici e di noti virologi. “Questonon può essere visualizzato perché ha violato i Termini di Servizio di”, è quanto si legge dalla notte tra lunedì e martedì se si tenta di accedere al. Nelle scorse settimane, la Procura di Torino aveva emesso un decreto di sequestro dopo che erano stati pubblicati indirizzi e numeri di telefono di figure istituzionali, medici e redazioni di numerosi ...

