Telegram oscura “Basta dittatura”, il canale dei No Vax italiani. Il fondatore della piattaforma, Durov: “Hanno incitato alla violenza contro i medici che effettuano la vaccinazione” (Di martedì 28 settembre 2021) “Questo canale e la chat di gruppo Hanno incitato alla violenza contro i medici che effettuano la vaccinazione. Hanno pubblicato dati privati, di medici specifici e ne Hanno chiesto l’esecuzione. Incitare alla violenza è contro i Termini di servizio di Telegram”. E’ quanto si legge nella chat di Telegram di Pavel Durov, fondatore della piattaforma per la messaggistica, commentando le critiche di utenti italiani dopo la chiusura di “Basta dittatura” (leggi l’articolo), il ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 28 settembre 2021) “Questoe la chat di gruppochelapubblicato dati privati, dispecifici e nechiesto l’esecuzione. Incitarei Termini di servizio di”. E’ quanto si legge nella chat didi Pavelper la messaggistica, commentando le critiche di utentidopo la chiusura di “” (leggi l’articolo), il ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Telegram oscura chat no vax, ha violato termini servizio. La Procura di Torino ne aveva chiesto il sequestro. #ANSA - repubblica : Telegram oscura i No Vax, chiusi i canali della propaganda 'Basta dittatura' [di Carlotta Rocci] - Corriere : Telegram oscura chat no vax: «Ha violato i termini del servizio» - IlBlogdiAndy : RT @Agenzia_Ansa: Telegram oscura chat no vax, ha violato termini servizio. La Procura di Torino ne aveva chiesto il sequestro. #ANSA https… - andrearinaldi25 : Telegram oscura la chat no vax «Basta dittatura»: ha violato i termini di servizio -