Telegram | chiuso il canale Basta Dittatura “Istiga alla violenza”

Il canale di Telegram 'Basta Dittatura' è stato chiuso per "violazione dei termini di servizio", come si legge da questa notte. La chat No Vax e No Green pass era seguita da oltre 40 mila di persone in tutta Italia, che la utilizzavano anche per autoconvocarsi alle manifestazioni. Nelle scorse settimane, la Procura di Torino aveva emesso un decreto di sequestro dopo che erano stati pubblicati indirizzi e numeri di telefono di Palazzo Chigi, del del governatore del Piemonte, Alberto Cirio, e altri politici e di noti virologi. La stessa pm che indaga era finita nel mirino della chat. La procura del capoluogo piemontese nelle scorse settimane aveva chiesto la "collaborazione volontaria" gli amministratori di Telegram, società che ha sede a Dubai, mentre i reati ipotizzati dai magistrati ...

