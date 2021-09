Tecnologia e innovazione, ecco i bisogni dell’Italia che il Pnrr non può ignorare (Di martedì 28 settembre 2021) La presentazione del Rapporto Annuale 2021 La Situazione del Paese elaborato dall’Istat offre diversi spunti di analisi per quanto riguarda il presente della digitalizzazione e dell’innovazione tecnologica in Italia. Vengono individuati alcuni dei fattori che frenano la crescita della produttività e della competitività, soprattutto a livello internazionale, tra cui proprio il gap che le nostre aziende scontano in termini di digitalizzazione dei processi. Inoltre, la grande conferma: chi è più digitale, meglio riesce a resistere alle crisi economiche. Il 96% delle imprese digitalmente mature non ha subito o programmato ridimensionamenti delle proprie attività durante la pandemia e i lockdown. Questo deve essere un segnale per il futuro e anche per le politiche che il governo dovrà portare avanti con i fondi europei. Nell’ultima decade il tema delle tecnologie digitali ... Leggi su formiche (Di martedì 28 settembre 2021) La presentazione del Rapporto Annuale 2021 La Situazione del Paese elaborato dall’Istat offre diversi spunti di analisi per quanto riguarda il presente della digitalizzazione e dell’tecnologica in Italia. Vengono individuati alcuni dei fattori che frenano la crescita della produttività e della competitività, soprattutto a livello internazionale, tra cui proprio il gap che le nostre aziende scontano in termini di digitalizzazione dei processi. Inoltre, la grande conferma: chi è più digitale, meglio riesce a resistere alle crisi economiche. Il 96% delle imprese digitalmente mature non ha subito o programmato ridimensionamenti delle proprie attività durante la pandemia e i lockdown. Questo deve essere un segnale per il futuro e anche per le politiche che il governo dovrà portare avanti con i fondi europei. Nell’ultima decade il tema delle tecnologie digitali ...

