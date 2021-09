Teatri, cinema e stadi: ecco come aumenta la capienza (Di martedì 28 settembre 2021) La capienza negli stadi e nei luoghi all’aperto può passare dall’attuale 50% al 75%. Nei palazzetti e nei luoghi al chiuso si sale invece al 50% dall’attuale 25%. Cinema, teatri e sale concerti possono far entrare l’80%di spettatori al chiuso e tornare con il pubblico al completo all’aperto. Addio alle restrizioni per i musei. Leggi su vanityfair (Di martedì 28 settembre 2021) La capienza negli stadi e nei luoghi all’aperto può passare dall’attuale 50% al 75%. Nei palazzetti e nei luoghi al chiuso si sale invece al 50% dall’attuale 25%. Cinema, teatri e sale concerti possono far entrare l’80%di spettatori al chiuso e tornare con il pubblico al completo all’aperto. Addio alle restrizioni per i musei.

