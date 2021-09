Tariffe | da venerdì luce +29 | 8% | gas +14 | 4% Senza interventi incremento sarebbe stato +45% e +30%

(Di martedì 28 settembre 2021) Maxi - rincaro per le bollette die gas in arrivo dal primo ottobre: l'Arera (l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) ha comunicato che nel quarto trimestre (ottobre - dicembre) ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Arera, da venerdì luce +29,8%, gas +14,4% #ANSA - TgLa7 : ??#Tariffe Arera (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente): da venerdì #luce +29,8%, #gas +14,4%. Senza… - MediasetTgcom24 : Tariffe, Autorità energia: da venerdì luce +29,8% e gas +14,4% #Autorità diregolazioneperl'energia… - infoiteconomia : Tariffe: Arera, da venerdì luce +29,8%, gas +14,4% - zazoomblog : Tariffe Autorità energia: da venerdì luce +298% e gas +144% - #Tariffe #Autorità #energia: #venerdì -

Ultime Notizie dalla rete : Tariffe venerdì

Maxi - rincaro per le bollette di luce e gas in arrivo dal primo ottobre: l'Arera (l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) ha comunicato che nel quarto trimestre (ottobre - dicembre) ...... reti e ambiente , comunicando gli aumenti che scattano da. 'La straordinaria dinamica dei ... Invariate complessivamente leregolate di rete (trasmissione, distribuzione e misura). Per ...