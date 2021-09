Tariffe, Autorità energia: da venerdì luce +29,8% e gas +14,4% (Di martedì 28 settembre 2021) Nel quarto trimestre (ottobre - dicembre) la bolletta dell'elettricità aumenterà del 29,8% per la famiglia tipo in tutela e quella del gas del 14,4%. Lo fa sapere l'Autorità di regolazione per l'... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 28 settembre 2021) Nel quarto trimestre (ottobre - dicembre) la bolletta dell'elettricità aumenterà del 29,8% per la famiglia tipo in tutela e quella del gas del 14,4%. Lo fa sapere l'di regolazione per l'...

Advertising

TgLa7 : ??#Tariffe Arera (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente): da venerdì #luce +29,8%, #gas +14,4%. Senza… - MediasetTgcom24 : Tariffe, Autorità energia: da venerdì luce +29,8% e gas +14,4% #Autorità diregolazioneperl'energia… - maola_varalli : RT @TgLa7: ??#Tariffe Arera (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente): da venerdì #luce +29,8%, #gas +14,4%. Senza interventi L… - GianniVaretto : RT @AltriMondiGazza: Nuove #Tariffe #Arera (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente): da venerdì #luce +29,8%, #gas +14,4%. Se… - AltriMondiGazza : Nuove #Tariffe #Arera (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente): da venerdì #luce +29,8%, #gas +14,4%.… -