Sviluppo sostenibile, il rapporto Asvis: Italia più lontana dagli obiettivi dell'Agenda 2030. Tendenza negativa su povertà e disuguaglianze (Di martedì 28 settembre 2021) La pandemia ha avuto un impatto drammatico sul raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 e ha contribuito ad aggravare la situazione dell'Italia, anche se lo sforzo compiuto dall'Unione europea nell'ultimo anno è stato un elemento positivo. È la conclusione a cui giunge il rapporto 2021 "L'Italia e gli obiettivi di Sviluppo sostenibile" dell'Asvis (Alleanza Italiana per lo Sviluppo sostenibile). Tra il 2019 e il 2020 sono peggiorati gli indicatori relativi a 9 obiettivi: povertà (obiettivo 1), salute (3), educazione (4), uguaglianza di genere (5), condizione economica e occupazionale (8), disuguaglianze (10), ...

