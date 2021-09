Svezia | Ibrahimovic torna tra i convocati

Leggi su footdata

(Di martedì 28 settembre 2021) Zlatantra idella nazionale svedese. L’attaccante del Milan è nell’elenco stilato dal ct Janne Andersson per le sfide contro Kosovo e Grecia, in programma il 9 e il 12 ottobre e valide per le qualificazioni ai Mondiali. Ibra era già stato chiamato per Euro 2020, ma un infortunio gli impedì il ritorno in nazionale.anche gli altri ‘italiani’ Ekdal (Sampdoria), Kulusevski (Juventus) e Svanberg (Bologna).