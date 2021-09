Svezia | Andersson spiega | “Ibrahimovic? Ecco perchè l’ho convocato”

Advertising

sportli26181512 : Ibra infortunato col Milan ma convocato dalla Svezia: lo strano caso di Zlatan: Ibra infortunato col Milan ma convo… - Fprime86 : RT @cmdotcom: Convocati #Svezia: c'è #Kulusevski, ma anche #Ibrahimovic. Il ct Andersson sulla punta del #Milan: 'Può darci una mano, sarà… - MilanNewsit : Andersson (Ct Svezia): 'Ibrahimovic sarà con noi. Sta migliorando dall'infortunio' - Wilbacher : RT @cmdotcom: Convocati #Svezia: c'è #Kulusevski, ma anche #Ibrahimovic. Il ct Andersson sulla punta del #Milan: 'Può darci una mano, sarà… - cmdotcom : Convocati #Svezia: c'è #Kulusevski, ma anche #Ibrahimovic. Il ct Andersson sulla punta del #Milan: 'Può darci una m… -

Ultime Notizie dalla rete : Svezia Andersson

Adesso il ct Janneha deciso di richiamarlo, malgrado sia indisponibile per il Milan. Oltre a Ibrahimovic, convocati anche altri tre giocatori che militano in Serie A: Albin Ekdal (...Janneha deciso di richiamarlo, malgrado sia indisponibile per il Milan.Il fuoriclasse del Milan è stato preallertato per le partite con Kosovo e Grecia del 9 e del 12 ottobre insieme ad altri tre italiani.Il Ct della Svezia ha comunicato la lista dei convocati per le gare di qualificazione al Mondiale. Kulusevski è presente C’è pure il nome di Kulusevski tra quelli inseriti nella lista dei convocati da ...