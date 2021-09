Svezia, almeno 16 feriti in esplosione a Goeteborg (Di martedì 28 settembre 2021) È di almeno 16 feriti il bilancio delle vittime di un'esplosione avvenuta in un edificio della città svedese di Goeteborg, le cui origini rimangono da accertare ma che le autorità riterrebbero non di natura accidentale. Secondo fonti della polizia citate dalla stampa locale un ordigno esplosivo sarebbe stato collocato di fronte ad uno degli ingressi dell'edificio, che - sottolineano gli agenti - non ha alcun allacciamento con la rete del gas. Leggi su ilfogliettone (Di martedì 28 settembre 2021) È di16il bilancio delle vittime di un'avvenuta in un edificio della città svedese di, le cui origini rimangono da accertare ma che le autorità riterrebbero non di natura accidentale. Secondo fonti della polizia citate dalla stampa locale un ordigno esplosivo sarebbe stato collocato di fronte ad uno degli ingressi dell'edificio, che - sottolineano gli agenti - non ha alcun allacciamento con la rete del gas.

