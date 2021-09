Supplenze Mad, precedenza per docenti abilitati e specializzati sul sostegno (Di martedì 28 settembre 2021) Il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato una nota in cui specifica che potranno inviare la domanda di messa a disposizione per le Supplenze anche i docenti presenti nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie provinciali. Resta confermata la questione precedenze. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 28 settembre 2021) Il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato una nota in cui specifica che potranno inviare la domanda di messa a disposizione per leanche ipresenti nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie provinciali. Resta confermata la questione precedenze. L'articolo .

Advertising

CISLVicenza : RT @cislscuola: Supplenze conferite attingendo dalle MAD, nota del Ministero dell'Istruzione. Possibile assumere anche chi è in GPS @CislNa… - orizzontescuola : Supplenze Mad, precedenza per docenti abilitati e specializzati sul sostegno - CislNazionale : RT @cislscuola: Supplenze conferite attingendo dalle MAD, nota del Ministero dell'Istruzione. Possibile assumere anche chi è in GPS @CislNa… - Fiorell08210581 : RT @cislscuola: Supplenze conferite attingendo dalle MAD, nota del Ministero dell'Istruzione. Possibile assumere anche chi è in GPS @CislNa… - scuolainforma : Supplenze da MAD, Nota Ministero dell’Istruzione del 27 settembre -