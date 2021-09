Superlega, Uefa contro giudice tribunale Madrid: pronto un ricorso (Di martedì 28 settembre 2021) Giorno dopo giorno continuano ad emergere novità relative alla vicenda Superlega, tutt’altro che alle spalle. L’Uefa non ha infatti gradito l’annullamento dei procedimenti disciplinari nei confronti di Juventus, Real Madrid e Barcellona e non è stata ferma a guardare. In una nota si legge come sia stata ‘presentata una mozione per la ricusazione del giudice Manuel Ruiz de Lara del tribunale di Madrid, il quale presiede il procedimento attualmente in corso’. L’Uefa si augura che l’uomo si faccia da parte e che le irregolarità nel procedimento vengano a galla. Inoltre, ‘verrà presentato un ricorso formale a un tribunale superiore – si legge nella nota – e l’Uefa continuerà a difendere i propri interessi e quelli delle ... Leggi su sportface (Di martedì 28 settembre 2021) Giorno dopo giorno continuano ad emergere novità relative alla vicenda, tutt’altro che alle spalle. L’non ha infatti gradito l’annullamento dei procedimenti disciplinari nei confronti di Juventus, Reale Barcellona e non è stata ferma a guardare. In una nota si legge come sia stata ‘presentata una mozione per la ricusazione delManuel Ruiz de Lara deldi, il quale presiede il procedimento attualmente in corso’. L’si augura che l’uomo si faccia da parte e che le irregolarità nel procedimento vengano a galla. Inoltre, ‘verrà presentato unformale a unsuperiore – si legge nella nota – e l’continuerà a difendere i propri interessi e quelli delle ...

