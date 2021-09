Superlega, l'Uefa passa all'attacco: vuole ricusare il giudice di Madrid (Di martedì 28 settembre 2021) Dopo la cancellazione dei provvedimenti che la Uefa aveva inflitto a Juventus, Barcellona e Real Madrid riguardante la questione Superlega , l' Uefa è passata al contrattacco ed ha emesso un nuovo ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 28 settembre 2021) Dopo la cancellazione dei provvedimenti che laaveva inflitto a Juventus, Barcellona e Realriguardante la questione, l'ta al contred ha emesso un nuovo ...

Advertising

capuanogio : ?? Resa della #UEFA: cancellati i procedimenti (già sospesi) contro #Barcellona, #Juventus e #RealMadrid per la vic… - forumJuventus : La Uefa si arrende: cancellati i procedimenti disciplinari contro Juve, Barça e Real ? - tancredipalmeri : ESCLUSIVA: La Uefa abbandona per ora sanzioni contro le 3 della SuperLega e non richiederà le multe delle altre 9… - gilnar76 : Superlega, UEFA: «Stop al pagamento delle sanzioni per i 9 club ritirati» #Acmilan #Milan #Seriea #Wheareacmilan - Fedeshi_ : RT @FrancescoOrdine: In tempo utile per non incorrere nei fulmini del tribunale di Madrid, l’Uefa ha cancellato le sanzioni applicate sui 1… -