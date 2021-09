Superlega, l’Uefa annulla le sanzioni per Juve, Real e Barça. Parte il contrattacco: «Il giudice di Madrid deve farsi da parte» (Di martedì 28 settembre 2021) l’Uefa riparte in contropiede nella battaglia legale sulla Super League che si fa sempre più agguerrita. I vertici del calcio europeo vogliono ricusare il giudice del Tribunale di Madrid, Manuel Ruiz de Lara, che aveva invitato la stessa Uefa a ritirare le sanzioni contro Real Madrid, Barcellona e Juventus, per «significative irregolarità». sanzioni che nella tarda serata di ieri erano già state annullate, comunque già sospese anche per gli altri club che lo scorso aprile avevano deciso di dare vita a un torneo di top club europei, scioltosi in pochissimo tempo. Come riportano i giornali spagnoli e la Repubblica, l’Uefa spera ora che il giudice spagnolo si faccia da ... Leggi su open.online (Di martedì 28 settembre 2021)riin contropiede nella battaglia legale sulla Super League che si fa sempre più agguerrita. I vertici del calcio europeo vogliono ricusare ildel Tribunale di, Manuel Ruiz de Lara, che aveva invitato la stessa Uefa a ritirare lecontro, Barcellona entus, per «significative irregolarità».che nella tarda serata di ieri erano già statete, comunque già sospese anche per gli altri club che lo scorso aprile avevano deciso di dare vita a un torneo di top club europei, scioltosi in pochissimo tempo. Come riportano i giornali spagnoli e la Repubblica,spera ora che ilspagnolo si faccia da ...

