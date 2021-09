Superlega, l'Uefa alza bandiera bianca: nessun procedimento contro Juve, Real Madrid e Barcellona (Di martedì 28 settembre 2021) Allo stesso tempo l'Uefa ha annunciato che continuerà a fare tutto il necessario per impedire la formazione di una lega separatista, riservandosi il diritto di riavviare i procedimenti legali in ... Leggi su today (Di martedì 28 settembre 2021) Allo stesso tempo l'ha annunciato che continuerà a fare tutto il necessario per impedire la formazione di una lega separatista, riservandosi il diritto di riavviare i procedimenti legali in ...

Advertising

capuanogio : ?? Resa della #UEFA: cancellati i procedimenti (già sospesi) contro #Barcellona, #Juventus e #RealMadrid per la vic… - tancredipalmeri : ESCLUSIVA: La Uefa abbandona per ora sanzioni contro le 3 della SuperLega e non richiederà le multe delle altre 9… - forumJuventus : La Uefa si arrende: cancellati i procedimenti disciplinari contro Juve, Barça e Real ? - toni4449 : RT @NicolaBalice: Passo indietro forzato di #Ceferin e la #UEFA sul fronte #Superlega. E #Agnelli nella sua lettera agli azionisti aveva nu… - ZonaJuventina : RT @capuanogio: Stop alle sanzioni per la #Superlega ma la #UEFA non ha alzato bandiera bianca. Ha deciso di ottemperare alle disposizioni… -