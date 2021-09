Superlega, la Uefa chiede la recusazione del giudice del Tribunale di Madrid (Di martedì 28 settembre 2021) Dopo la cancellazione dei procedimenti disciplinari contro Barcellona, Juventus e Real Madrid, la Uefa passa al contrattacco presentando una mozione di ricusazione del giudice del Tribunale di Madrid che le aveva intimato di ritirare le sanzioni a carico dei tre club fondatori della Superlega. Di seguito il comunicato ufficiale, che annuncia anche la possibilità di un ricorso alla Corte provinciale di Madrid. “Dopo l’annuncio di ieri sul cosiddetto progetto “Super League” e le relative misure di conformità adottate dalla Uefa, la Uefa ribadisce di aver sempre agito in conformità non solo con il proprio Statuto e Regolamento, ma anche con il diritto dell’UE, il regolamento europeo Convenzione sui diritti dell’uomo e diritto svizzero, ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 28 settembre 2021) Dopo la cancellazione dei procedimenti disciplinari contro Barcellona, Juventus e Real, lapassa al contrattacco presentando una mozione di ricusazione deldeldiche le aveva intimato di ritirare le sanzioni a carico dei tre club fondatori della. Di seguito il comunicato ufficiale, che annuncia anche la possibilità di un ricorso alla Corte provinciale di. “Dopo l’annuncio di ieri sul cosiddetto progetto “Super League” e le relative misure di conformità adottate dalla, laribadisce di aver sempre agito in conformità non solo con il proprio Statuto e Regolamento, ma anche con il diritto dell’UE, il regolamento europeo Convenzione sui diritti dell’uomo e diritto svizzero, ...

