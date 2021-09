Superlega, cosa succede dopo lo stop della Uefa (Di martedì 28 settembre 2021) Un passo indietro tattico che suona come sconfitta. Se non nella guerra totale scatenata dal progetto Superlega, annunciato lo scorso aprile e abortito nel corso di 48 ore, almeno nella battaglia campale delle possibili sanzioni immediate ai club ribelli. La Uefa ha preso atto dell'impossibilità di agire contro Juventus, Barcellona e Real Madrid senza rischiare un cortocircuito di poteri con il Tribunale di Madrid che aveva imposto la cancellazione del procedimento disciplinare aperto e successivamente congelato. Da qui la decisione di dichiararlo "nullo e vuoto", addirittura "come se non fosse mai stato aperto". Una scelta che avrà come conseguenza anche lo stop alle sanzioni (o ravvedimento operoso) che avevano colpito le 9 società rientrate nel seno della Uefa dopo essersi impegnate ... Leggi su panorama (Di martedì 28 settembre 2021) Un passo indietro tattico che suona come sconfitta. Se non nella guerra totale scatenata dal progetto, annunciato lo scorso aprile e abortito nel corso di 48 ore, almeno nella battaglia campale delle possibili sanzioni immediate ai club ribelli. Laha preso atto dell'impossibilità di agire contro Juventus, Barcellona e Real Madrid senza rischiare un cortocircuito di poteri con il Tribunale di Madrid che aveva imposto la cancellazione del procedimento disciplinare aperto e successivamente congelato. Da qui la decisione di dichiararlo "nullo e vuoto", addirittura "come se non fosse mai stato aperto". Una scelta che avrà come conseguenza anche loalle sanzioni (o ravvedimento operoso) che avevano colpito le 9 società rientrate nel senoessersi impegnate ...

