Superlega | altro che perdono | la UEFA ricusa il giudice di Madrid I dettagli

(Di martedì 28 settembre 2021) La, dopo la cancellazione dei provvedimenti presi nei confronti di Juve, Barcellona e Real, annuncia che: “adotterà tutte le misure necessarie per difendere i suoi interessi”.E ILDIL’è passata al contrattacco dopo la cancellazione dei provvedimenti inflitti a Juventus, Barcellona e Realriguardante la questione. L’organizzazione del calcio europeo ha dichiarato di aver sempre rispettato l’ordinanza del Tribunale 17 di, le leggi dell’Unione Europea, della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo e delle leggi svizzere in relazione al progetto. Laha quindi deciso dire il...

Ultime Notizie dalla rete : Superlega altro

... le leggi dell'Unione Europea, della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e delle leggi svizzere in relazione al progetto. La Uefa ha quindi deciso di ricusare il giudice del Tribunale ......autorità sarebbe legata da un lato al peso dell'immobiliare sull'economia del Dragone e dall'...nonostante la Uefa abbia annullato l'azione disciplinare avviata dopo l'annuncio della. ...Multa per il giocatore giallorosso. L'attaccante convocato dalla Svezia. Nota di biasimo perGasperini. La Uefa annulla il procedimento per le fondatrici della Superlega ...Superlega, Uefa annulla procedimento contro Juventus, Real Madrid e Barcellona. Ma chiede ricusazione giudice di Madrid e spera in Corte di giustizia ...