Superlega, altra marcia indietro della UEFA: «Stop al pagamento delle sanzioni per i 9 club ritirati» (Di martedì 28 settembre 2021) Con un secondo comunicato del mattino, la UEFA ha comunicato lo Stop dei pagamenti delle sanzioni per i 9 club ritirati dalla Superlega Altro comunicato della UEFA, questa volta per comunicare lo Stop al pagamento delle sanzioni per i 9 club che si erano ritirati dalla Superlega. «La UEFA prende atto della lettera inviata oggi dall’Organo di Appello UEFA indipendente con cui i procedimenti disciplinari aperti contro FC Barcelona, Juventus FC e Real Madrid CF per una potenziale violazione del quadro normativo UEFA in relazione al cosiddetto progetto ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 28 settembre 2021) Con un secondo comunicato del mattino, laha comunicato lodei pagamentiper i 9dallaAltro comunicato, questa volta per comunicare loalper i 9che si eranodalla. «Laprende attolettera inviata oggi dall’Organo di Appelloindipendente con cui i procedimenti disciplinari aperti contro FC Barcelona, Juventus FC e Real Madrid CF per una potenziale violazione del quadro normativoin relazione al cosiddetto progetto ...

