Advertising

Mediagol : Supercoppa Maradona, ufficiale Italia-Argentina: l’Uefa e il ponte tra due culture - FiorellaBono1 : RT @infoitsport: Ufficiale la Supercoppa Maradona tra Italia e Argentina nel 2022! - FiorellaBono1 : RT @RadioSportiva: Trovato l'accordo tra la Uefa e la Conmebol per giocare la nuova competizione. La prima edizione si giocherà il prossimo… - FiorellaBono1 : RT @tuttosport: Ufficiale la #Supercoppa Maradona tra Italia e Argentina nel 2022! - zazoomblog : Nel 2022 si giocherà la Supercoppa Maradona tra le nazionali che hanno vinto gli ultimi Europei e l’ultima Copa Ame… -

Ultime Notizie dalla rete : Supercoppa Maradona

... nella prima edizione dellaintercontinentale tra i vincitori dell'Europeo e quelli ... Fu l'ultimo titolo di Diego Armandocon la maglia dell'Albiceleste. Dopo le due edizioni, la ...Una partita in cui sarebbe onorato così anche Diego Armando, campione argentino che in ... LaItalia - Argentina si giocherà. Il comunicato della CONMEBOL Il comunicato pubblicato ...Italia e Argentina si affronteranno il prossimo giugno in quella che sarà un'inedita sfida tra i Campioni d'Europa e i Campioni del Sudamerica. Le due Nazionali hanno conquistato i rispettivi titoli c ...La sfida si disputerà tra i campioni d'Europa e quelli del Sudamerica il prossimo giugno. La sede è ancora da stabilire ...