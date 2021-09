Suicidio nel penitenziario di Benevento, Ciambriello: “Chi ha problemi psichici deve evitare il carcere” (Di martedì 28 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Era arrivato a Benevento sabato scorso da Palermo, Mirko 27 anni, napoletano dopo aver girato varie carceri. Ieri pomeriggio si è impiccato. La magistratura ha aperto un’inchiesta e la salma sarà sottoposta ad autopsia . Il magistrato Federica Colucci si occupa di questo caso, un secondo Suicidio quest’anno nel carcere di Benevento. Il Garante campano dei detenuti Samuele Ciambriello dichiara: “Contrariamente alle altre volte, non intendo interrogarmi sulle cause che hanno indotto il giovane detenuto, con problemi psichici, a compiere il gesto estremo, Non intendo farlo né per sfuggire alla disamina attenta ed approfondita del dato né per trattare la triste notizia con superficialità ma semplicemente perché la ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 28 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Era arrivato asabato scorso da Palermo, Mirko 27 anni, napoletano dopo aver girato varie carceri. Ieri pomeriggio si è impiccato. La magistratura ha aperto un’inchiesta e la salma sarà sottoposta ad autopsia . Il magistrato Federica Colucci si occupa di questo caso, un secondoquest’anno neldi. Il Garante campano dei detenuti Samueledichiara: “Contrariamente alle altre volte, non intendo interrogarmi sulle cause che hanno indotto il giovane detenuto, con, a compiere il gesto estremo, Non intendo farlo né per sfuggire alla disamina attenta ed approfondita del dato né per trattare la triste notizia con superficialità ma semplicemente perché la ...

Advertising

anteprima24 : ** #Suicidio nel penitenziario di ##Benevento, #Ciambriello: 'Chi ha problemi psichici deve evitare il #Carcere' **… - linosyoongi : RT @lucesilverhawk: un po’ in ritardo, ma ho pubblicato il post per “il mese della prevenzione del suicidio”?? è stato lungo da scrivere pe… - lucesilverhawk : RT @lucesilverhawk: un po’ in ritardo, ma ho pubblicato il post per “il mese della prevenzione del suicidio”?? è stato lungo da scrivere pe… - L707ER : RT @lucesilverhawk: un po’ in ritardo, ma ho pubblicato il post per “il mese della prevenzione del suicidio”?? è stato lungo da scrivere pe… - bookshiver : RT @lucesilverhawk: un po’ in ritardo, ma ho pubblicato il post per “il mese della prevenzione del suicidio”?? è stato lungo da scrivere pe… -