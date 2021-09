Su TikTok spopola il Maestro Mario Rui idolo dei teenager che seguono il calcio (Di martedì 28 settembre 2021) Caro direttore, approfitto della tua invettiva contro le lacrime napulitane per raccontarti, qualora non lo sapessi, dell’esistenza di un’intera controcultura da TikTok (ma alimentata anche da giovani youtubers o instragrammers) che ha ormai sedimentato nelle menti degli adolescenti, un mondo parallelo nel quale ogni tanto riesco a lanciare una sbirciatina grazie a mio figlio tredicenne. In questa sottorealtà digitale trova spazio anche il calcio, ma in forme diverse rispetto alla narrazione che noi quarantenni siamo soliti riconoscere. Un concetto abbastanza vicino al monito di De Laurentiis di qualche anno fa, volto a evidenziare come i giovanissimi non seguissero più la partita per i novanta minuti. In siffatto mondo virtuale uno dei temi più in voga fra i ragazzini è la potenza del tiraggiro di Insigne. Esistono meme, video taroccati, interviste ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 28 settembre 2021) Caro direttore, approfitto della tua invettiva contro le lacrime napulitane per raccontarti, qualora non lo sapessi, dell’esistenza di un’intera controcultura da(ma alimentata anche da giovani youtubers o instragrammers) che ha ormai sedimentato nelle menti degli adolescenti, un mondo parallelo nel quale ogni tanto riesco a lanciare una sbirciatina grazie a mio figlio tredicenne. In questa sottorealtà digitale trova spazio anche il, ma in forme diverse rispetto alla narrazione che noi quarantenni siamo soliti riconoscere. Un concetto abbastanza vicino al monito di De Laurentiis di qualche anno fa, volto a evidenziare come i giovanissimi non seguissero più la partita per i novanta minuti. In siffatto mondo virtuale uno dei temi più in voga fra i ragazzini è la potenza del tiraggiro di Insigne. Esistono meme, video taroccati, interviste ...

