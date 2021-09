Su Osimhen i due Manchester, il Chelsea e il Real Madrid. Rinnoverà con il Napoli fino al 2026 (Di martedì 28 settembre 2021) La Gazzetta dello Sport si sofferma su Victor Osimhen. Sull’investimento effettuato da De Laurentiis: un vero e proprio colpo di mercato. “Se Aurelio De Laurentiis decidesse di cederlo, adesso, il suo cartellino costerebbe non meno di 120 milioni di euro, il doppio di quanto è stato pagato (60 milioni), due estati fa. Valutando l’operazione fatta con il Lilla, si può dire che oggi l’acquisto di Osimhen sia stato un vero colpo di mercato da parte del Napoli, un investimento notevole, il più consistente della storia del club, che potrebbe trasformarsi in una corposa plusvalenza. Al momento, è bene chiarirlo subito, non c’è alcuna possibilità che il nazionale nigeriano possa essere venduto, anche se Chelsea, i due Manchester, Real Madrid e Psg hanno già iniziato a ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 28 settembre 2021) La Gazzetta dello Sport si sofferma su Victor. Sull’investimento effettuato da De Laurentiis: un vero e proprio colpo di mercato. “Se Aurelio De Laurentiis decidesse di cederlo, adesso, il suo cartellino costerebbe non meno di 120 milioni di euro, il doppio di quanto è stato pagato (60 milioni), due estati fa. Valutando l’operazione fatta con il Lilla, si può dire che oggi l’acquisto disia stato un vero colpo di mercato da parte del, un investimento notevole, il più consistente della storia del club, che potrebbe trasformarsi in una corposa plusvalenza. Al momento, è bene chiarirlo subito, non c’è alcuna possibilità che il nazionale nigeriano possa essere venduto, anche se, i duee Psg hanno già iniziato a ...

