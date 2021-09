Striscia la notizia inguaia Dazn e quindi anche Publitalia (Di martedì 28 settembre 2021) Valerio Staffelli ieri ha consegnato il Tapiro d’oro a Diletta Leotta per i disservizi di Dazn La zampata del vecchio leone Antonio Ricci è arrivata alla seconda puntata stagionale di Striscia la notizia, strappando il velo sul pasticciaccio brutto Dazn-Publitalia-Timvision, la santa allenza anti-Sky, ridicolizzata dalla rotellina del buffering che sta facendo infuriare milioni d’italiani. Se la ridono di brutto a Sky, serata e notte da incubo a Cologno Monzese, cui la piattaforma che ha inghiottito la Serie A sta regalando più dolori che gioie. Perché se Diletta Leotta è stata bravissima nel ricevere il Tapiro con grande ironia e uno splendido sorriso, e se Ricci ha ribadito l’assoluta indipendenza di Striscia, i dirigenti di Mediaset e Publitalia sono usciti con le ... Leggi su tvzoom (Di martedì 28 settembre 2021) Valerio Staffelli ieri ha consegnato il Tapiro d’oro a Diletta Leotta per i disservizi diLa zampata del vecchio leone Antonio Ricci è arrivata alla seconda puntata stagionale dila, strappando il velo sul pasticciaccio brutto-Timvision, la santa allenza anti-Sky, ridicolizzata dalla rotellina del buffering che sta facendo infuriare milioni d’italiani. Se la ridono di brutto a Sky, serata e notte da incubo a Cologno Monzese, cui la piattaforma che ha inghiottito la Serie A sta regalando più dolori che gioie. Perché se Diletta Leotta è stata bravissima nel ricevere il Tapiro con grande ironia e uno splendido sorriso, e se Ricci ha ribadito l’assoluta indipendenza di, i dirigenti di Mediaset esono usciti con le ...

