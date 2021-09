Stranger Things: i due videogiochi della serie Netflix compresi nell'abbonamento (Di martedì 28 settembre 2021) Da oggi, chi è abbonato a Netflix può usufruire di Stranger Things: 1984 e Stranger Things 3: Il gioco, due videogame sviluppati per gli utenti della piattaforma di video on demand Siete pronti a calarvi a tutti gli effetti nell'universo di Hawkins portato in scena in Stranger Things? Da oggi, infatti, gli abbonati a Netflix possono usufruire di Stranger Things: 1984 e di Stranger Things 3: Il gioco, due videogiochi sviluppati per gli utenti della celebre piattaforma di video on demand. Gli abbonati italiani a Netflix possono accedere a due videogame a tema Stranger ... Leggi su movieplayer (Di martedì 28 settembre 2021) Da oggi, chi è abbonato apuò usufruire di: 1984 e3: Il gioco, due videogame sviluppati per gli utentipiattaforma di video on demand Siete pronti a calarvi a tutti gli effetti'universo di Hawkins portato in scena in? Da oggi, infatti, gli abbonati apossono usufruire di: 1984 e di3: Il gioco, duesviluppati per gli utenticelebre piattaforma di video on demand. Gli abbonati italiani apossono accedere a due videogame a tema...

Advertising

NetflixIT : Qualcuno vuole dare un’occhiatina a uno dei luoghi della stagione 4 di Stranger Things? Benvenuti a casa Creel.… - GianlucaOdinson : Stranger Things: i due videogiochi della serie Netflix compresi nell'abbonamento - - F00L_F0RYOU : credo che sarei max di stranger things o william di come anima mai - teddybeatlesday : mi manca stranger things ora capisco i pazzi che fanno i rewatch delle serie tv, ma attenderò con ansia il 2022 per la quarta stagione - poilofaccio : Comunque raga ok io sono di parte ormai perché mi drogo con qualsiasi cosa turca ma vedetevi the gift che è un mist… -