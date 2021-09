Stranger Things 4 | quando uscirà la quarta stagione di Stranger Things targata Netflix Il nuovo trailer

(Di martedì 28 settembre 2021) Durante l’evento mondiale dal titoloTudum avvenuto in streaming, tanto per non cambiare le abitudini vincenti del colosso, sono arrivate delle importanti novità per tutti gli appassionati della serie tv cult degli anni. Tutti i protagonisti disono infatti pronti a fare il ritorno sulla piattaforma che ne ha di fatto annunciato ufficialmente l’atteso sequel. Presto rivedremo quindi su tutti i nostri schermi la scanzonata squadra composta da Undi, Mike, Dustin, Lucas e Will insieme a tutti gli altri iconici personaggi della serie. Tutto quello che c’è da sapere su4 esu...

Advertising

NetflixIT : Qualcuno vuole dare un’occhiatina a uno dei luoghi della stagione 4 di Stranger Things? Benvenuti a casa Creel.… - teddybeatlesday : MA I PINGUINI HANNO FATTO IL VIDEO DE 'LA STORIA INFINITA' A TEMA STRANGER THINGS E LO SCOPRO SOLO ORA, PAZZESCHI - agalhasnochill : Già state tirando avanti Stranger Things anche se sappiamo benissimo tutti che la storia poteva essere conclusa vi… - MilenaLazzaroni : RT @wireditalia: Con un totale di 625 milioni di ore viste, la serie in costume guida una classifica che vede anche comparire La Casa di ca… - sasukenn_ : @R1KACAT supernatural, stranger things e umbrella -

Ultime Notizie dalla rete : Stranger Things

Dopo avervi mostrato, in occasione dell'evento TUDUM lanciato da Netflix , la prima clip della quarta stagione di, torniamo a parlare del fortunato show dei fratelli Duffer in relazione a delle nuove dichiarazioni su un potenziale spin - off in cantiere. E si tratterebbe di un progetto ...4, la location della nuova stagione Tra le serie presentate, c'è4 . Ecco il teaser trailer che fa entrare nella Creel House, mostrando la nuova location della quarta ...Se la serie madre non vi basta, allora sentite cosa bolle in pentola in casa Netflix L'universo di Stranger Things potrebbe presto espandersi ...Netflix è una delle più popolari piattaforme di streaming multimediale e nonostante questo è stata sempre restia nel condividere quanto ...