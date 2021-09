Stefano Braghin sull’atteso stadio della Juventus | “Si tratta di un’esigenza per la Juventus Women e l’Under 23”

Leggi su tuttojuve24

(Di martedì 28 settembre 2021) Ormai si parla da un po’ di tempo del grande progettodi ampliare la zona adiacente allo Allianz Stadium per renderla ancora più bianconera. Ma a causa del Covid, ancora oggi non sono iniziati i lavori nonostante le intenzioni fortisocietà di mantenere la promessa fatta. Proprio sull’argomento oggi ha parlato, Head of, intervistato da Tuttosport. Il dirigente juventino ha ribadito l’intenzione di dare una casa adeguata per le partite casalinghe delle due compaginiVecchia Signora. Creare un ulteriore, nei pressi di quello attualesquadra maschile, per consentire ai giovani e alle ragazze zebrate di avere il giusto ...