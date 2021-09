Stati Uniti, il presidente Biden riceve la terza dose del vaccino anti-Covid (Di martedì 28 settembre 2021) Washington – Il presidente statunitense Joe Biden ha ricevuto la terza dose del vaccino anti-Covid. Lo ha fatto di fronte alle telecamere, pubblicando il video e le foto sui suoi account social e invitando tutti i suoi concittadini che “ne hanno i requisiti” ad imitarlo. “I richiami del vaccino Covid-19 forniranno ancora più protezione dal Covid-19 per coloro che sono a maggior rischio”, ha scritto sull’account Twitter ufficiale del presidente degli Stati Uniti. “Ecco perché oggi ho ricevuto il mio e incoraggio anche tutti coloro che hanno i requisiti per farlo”. “Proprio come la mia prima e seconda dose, è stato semplice sicuro“, ha aggiunto sul suo ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 28 settembre 2021) Washington – Ilstatunitense Joeha ricevuto ladel. Lo ha fatto di fronte alle telecamere, pubblicando il video e le foto sui suoi account social e invitando tutti i suoi concittadini che “ne hanno i requisiti” ad imitarlo. “I richiami del-19 forniranno ancora più protezione dal-19 per coloro che sono a maggior rischio”, ha scritto sull’account Twitter ufficiale deldegli. “Ecco perché oggi ho ricevuto il mio e incoraggio anche tutti coloro che hanno i requisiti per farlo”. “Proprio come la mia prima e seconda, è stato semplice sicuro“, ha aggiunto sul suo ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Al via negli Stati Uniti il tour dei Rolling Stones, la band esorta il pubblico: 'vaccinatevi'. Primo concerto senz… - beppe_grillo : Il 27 ottobre a Londra non si deciderà solo della libertà di un uomo e della sua estradizione verso gli Stati Uniti… - Agenzia_Ansa : Gli italiani guidano la classifica dei cittadini più virtuosi, con solo poco più di mezzo chilo (529 grammi) di cib… - lorenzogps : Europa e Stati Uniti si consegneranno sconfitti all’impero, in realtà fiorellino, ma lo capiranno più avanti - delilahmoon17 : RT @brrivv1: #smartworking Il lavoro da remoto cambia le basi del 'posto di lavoro' Scozia, Nuova Zelanda, Svezia, Finlandia, Giappone, Sp… -