Startup a nove zeri. Il futuro arriva dalla Space Economy. Digitale e sostenibilità binomio cruciale. Per l'Italia un'opportunità da cogliere (Di martedì 28 settembre 2021) Il 23 e 24 settembre si è tenuta a Torino l'Italian Tech Week presso le Officine Grandi Riparazioni. Due giorni dedicati a Startupper, investitori ed aziende innovative italiane per ispirarsi, conoscersi e fare rete. Il parterre degli speaker era molto ricco e tra tutti spiccava il nome di Elon Musk (nella foto), il miliardario americano patron di Tesla e SpaceX. Inizialmente atteso di presenza, a causa di sopravvenuti impegni, Musk si è limitato a collegarsi la mattina del 24 per una conversazione con John Elkann moderata dal direttore de La Repubblica Maurizio Molinari. Il dialogo è stato interessante e Musk ha toccato tutti i temi a lui cari: mobilità, energia, viaggi nello spazio, sostenibilità, investimenti. Questi stessi argomenti hanno caratterizzato la maggior parte degli interventi di tutta la due giorni.

