Star in the Star chiude per flop? La voce che fa tremare Ilary Blasi (Di martedì 28 settembre 2021) Da qualche settimana è partito Star in the Star e il programma ha subito fatto discutere per via della troppa somiglianza con il Cantante Mascherato e Tale e Quale Show. Già prima della puntata di debutto circolavano malumori sul web, in particolare da quelli che hanno criticato Mediaset per la poca fantasia. Sta di fatto che le prime due puntate sono andate in onda e il risultato non ha rispettato le attese. Sebbene il rialzo nel secondo appuntamento, l’azienda potrebbe chiudere il programma in anticipo. Star in the Star: il format chiude per flop? Ci sono nubi all’orizzonte per Star in the Star, annunciato come grande format di ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 28 settembre 2021) Da qualche settimana è partitoin thee il programma ha subito fatto discutere per via della troppa somiglianza con il Cantante Mascherato e Tale e Quale Show. Già prima della puntata di debutto circolavano malumori sul web, in particolare da quelli che hanno criticato Mediaset per la poca fantasia. Sta di fatto che le prime due puntate sono andate in onda e il risultato non ha rispettato le attese. Sebbene il rialzo nel secondo appuntamento, l’azienda potrebbere il programma in anticipo.in the: il formatper? Ci sono nubi all’orizzonte perin the, annunciato come grande format di ...

