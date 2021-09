"Stanno annegando i nostri sogni": l'invettiva di Greta Thunberg a Milano (Di martedì 28 settembre 2021) AGI - "Le nostre speranze e sogni annegano in tutte queste vuote parole e promesse" dei leader di tutto il mondo sul clima ma "Possiamo farcela, il cambiamento è possibile e necessario, ma non se continuaiamo così". Greta Thunberg la giovane attivista per il clima ha aperto così il suo intervento al Youth4Climate in corso a Milano. "Ci serve un dialogo costruttivo ma sono 30 anni che sentiamo 'bla, bla, bla' e dove siamo? Più del 50% di tutte le emissioni di Co2 sono avvenute dal 1990 in poi e un terzo dal 2005 in poi. Tutto questo mentre abbiamo sentito cosa i leader avrebbero voluto fare ma nessuno sa che cosa hanno fatto". Greta Thunberg, la giovane attivista per il clima arrivata al Mico di Milano è andata nell'area tamponi per sottoporsi al test, obbligatorio ... Leggi su agi (Di martedì 28 settembre 2021) AGI - "Le nostre speranze eannegano in tutte queste vuote parole e promesse" dei leader di tutto il mondo sul clima ma "Possiamo farcela, il cambiamento è possibile e necessario, ma non se continuaiamo così".la giovane attivista per il clima ha aperto così il suo intervento al Youth4Climate in corso a. "Ci serve un dialogo costruttivo ma sono 30 anni che sentiamo 'bla, bla, bla' e dove siamo? Più del 50% di tutte le emissioni di Co2 sono avvenute dal 1990 in poi e un terzo dal 2005 in poi. Tutto questo mentre abbiamo sentito cosa i leader avrebbero voluto fare ma nessuno sa che cosa hanno fatto"., la giovane attivista per il clima arrivata al Mico diè andata nell'area tamponi per sottoporsi al test, obbligatorio ...

