Stadi, Costa: “Decreto per l’aumento della capienza in breve tempo” (Di martedì 28 settembre 2021) “Confidiamo che il Decreto sull’aumento della capienza per gli eventi dal vivo arrivi il prima possibile, addirittura già questa settimana o al massimo la prossima. Noi attendevamo le indicazioni per poter arrivare a queste decisioni dal Cts; scelte importanti all’interno di un percorso di ritorno graduale alla normalità. Credo che il grande merito di questo quadro, di questa situazione, sia di tutti gli italiani che si sono vaccinati; oltre 42 milioni di nostri concittadini hanno compreso quanto sia importante la vaccinazione”. Così Andrea Costa, ai microfoni di Sky TG24 e nel contesto della trasmissione ‘Timeline’, in merito alla possibilità alimentare la presenza di pubblico all’interno delle strutture italiane. Eventi dal vivo, inclusi match sportivi, in Costante ... Leggi su sportface (Di martedì 28 settembre 2021) “Confidiamo che ilsulper gli eventi dal vivo arrivi il prima possibile, addirittura già questa settimana o al massimo la prossima. Noi attendevamo le indicazioni per poter arrivare a queste decisioni dal Cts; scelte importanti all’interno di un percorso di ritorno graduale alla normalità. Credo che il grande merito di questo quadro, di questa situazione, sia di tutti gli italiani che si sono vaccinati; oltre 42 milioni di nostri concittadini hanno compreso quanto sia importante la vaccinazione”. Così Andrea, ai microfoni di Sky TG24 e nel contestotrasmissione ‘Timeline’, in merito alla possibilità alimentare la presenza di pubblico all’interno delle strutture italiane. Eventi dal vivo, inclusi match sportivi, innte ...

Advertising

JungleCatIsHere : @theblitzit Ok,ma messa cosí é come paragonare mele con pere, che significato volete trasmettere? Che il calcio non… - mr_kubra : RT @CalcioFinanza: Riaperture, il Sottosegretario al Ministero della Salute Costa: «Stadi al 75% subito, 100% entro fine anno» https://t.co… - davideinno85 : RT @CalcioFinanza: Riaperture, il Sottosegretario al Ministero della Salute Costa: «Stadi al 75% subito, 100% entro fine anno» https://t.co… - SvSport1 : Covid 19. Contagi in calo, tra una settimana la valutazioni per ampliare la capienza di stadi e palazzetti. Costa:… - Fiorentinanews : Costa: 'A fine mese rivedremo le capienze degli stadi. Si può completare il ritorno dei tifosi al 100% entro fine a… -