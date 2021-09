Stadi, cinema, teatri e musei: il Cts pronto a riaprire quasi tutto (Di martedì 28 settembre 2021) Stadi, cinema, teatri e musei: il Cts ha espresso il suo parere ed è pronto a riaprire quasi tutto. La palla passa ora al governo Tutti di nuovo dentro, o quasi, ma è la vittoria della cultura e dello sport. Perché il Cts, anticipando il termine del 30 settembre fissato con il governo, ha espresso L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 28 settembre 2021): il Cts ha espresso il suo parere ed è. La palla passa ora al governo Tutti di nuovo dentro, o, ma è la vittoria della cultura e dello sport. Perché il Cts, anticipando il termine del 30 settembre fissato con il governo, ha espresso L'articolo proviene da Inews.it.

Agenzia_Ansa : Le nuove misure per gli eventi decise dal Cts: per i cinema e i teatri, ok alla capienza all'80% al chiuso, 100% al… - petergomezblog : Ok del Cts all’aumento di capienze per eventi dal vivo. Per concerti all’aperto 100%, per cinema e teatri 80%. Camb… - Tg3web : Sul fronte della lotta al covid, prosegue la distribuzione della terza dose di vaccino ai più fragili. E, di pari p… - CasilinaNews : Aumentata la capienza per stadi, cinema e teatri: la decisione del CTS - C_R_7_3 : Ma perché non al 74,1920%??? Ridicoli. Capienza cinema all’80%, stadi al 75: le decisioni del Cts, cosa cambia -