Stadi al 75%, cinema e teatri all'80%, pressing per le discoteche: dal Cts le nuove capienze per il pubblico (Di martedì 28 settembre 2021) È ancora presto per il ?tutto esaurito?, ma ci siamo quasi. In base alle indicazioni del Comitato tecnico scientifico infatti, presto cinema, teatri e musei potranno non essere... Leggi su ilmattino (Di martedì 28 settembre 2021) È ancora presto per il ?tutto esaurito?, ma ci siamo quasi. In base alle indicazioni del Comitato tecnico scientifico infatti, prestoe musei potranno non essere...

sportface2016 : +++Il #CTS dà l'ok per aprire gli stadi al 75% della capienza e i palazzetti al 50% +++#SerieA - PietroMazzara : Con l’espansione al 75% della capienza degli stadi, propedeutica alla riapertura totale, credo che sia doveroso da… - GiovaAlbanese : Apertura stadi: si passa in zona bianca dal 50% al 75% di capienza. Al chiuso, nei palazzetti, dal 35% al 50%. - TheItalianTimes : ?? TEATRI, CINEMA, STADI Ok dal #Cts alle #riaperture di #cinema, #teatri e sale #concerti con #greenpass al 100% al… - Tg3web : Via libera del Comitato tecnico scientifico all'aumento delle capienze degli impianti per sport e spettacolo. Negli… -