Stadi al 75%, Bassetti: «Messaggio diverso viene da Usa: 100%, solo vaccinati»

Gli Stadi sono pronti presto potranno accogliere fino al 75% degli spettatori sulla capienza totale. Estensione che riguarda anche i cinema e i teatri che arriveranno all'80%. Circostanze per cui è richiesto anche il Green Pass. Il professor Matteo Bassetti, direttore del reparto di Malattie Infettive del San Martino di Genova, è intervenuto nel corso della trasmissione Rai Agorà parlando proprio di questo argomento. Riapertura Stadi, necessità sociale ed economica Si è dibattuto molto in questi mesi di Stadi. Rimasti chiusi per un anno, si sono rivisti popolati di gente a partire dagli Europei estivi. Oggi il Green Pass e l'avanzare della vaccinazione hanno facilitato l'idea di poter riportare la gente negli impianti, anche perché (e non bisogna mai dimenticarlo) il calcio è un'industria dove i calciatori ...

