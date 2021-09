“Sta molto male”. Vittorio Cecchi Gori, ansia sulle sue condizioni di salute (Di martedì 28 settembre 2021) C’è grande preoccupazione intorno alle condizioni di salute di Vittorio Cecchi Gori. Era da tempo che non si avevano notizie sul suo stato di salute, ma ora è il suo amico e medico, Antonio De Luca, ad aver rotto il silenzio e ad aver allarmato tutti. Per chi non ne fosse a conoscenza, il produttore cinematografico è sottoposto agli arresti domiciliari per bancarotta fraudolenta e altri reati di natura finanziaria; in totale ha ricevuto una condanna ad otto anni, cinque mesi e ventisei giorni. Mesi fa erano uscite invece voci sulla sua sfera privata. Il giornalista Alessi aveva spiegato che non c’era nessuna nuova fidanzata per Vittorio Cecchi Gori. “Di vero amore non si tratta” scrive il giornalista su Libero che poi aggiunge: ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 28 settembre 2021) C’è grande preoccupazione intorno alledidi. Era da tempo che non si avevano notizie sul suo stato di, ma ora è il suo amico e medico, Antonio De Luca, ad aver rotto il silenzio e ad aver allarmato tutti. Per chi non ne fosse a conoscenza, il produttore cinematografico è sottoposto agli arresti domiciliari per bancarotta fraudolenta e altri reati di natura finanziaria; in totale ha ricevuto una condanna ad otto anni, cinque mesi e ventisei giorni. Mesi fa erano uscite invece voci sulla sua sfera privata. Il giornalista Alessi aveva spiegato che non c’era nessuna nuova fidanzata per. “Di vero amore non si tratta” scrive il giornalista su Libero che poi aggiunge: ...

Ultime Notizie dalla rete : Sta molto Babylon 5: Il creatore J. Michael Straczynski al lavoro su un revival per The CW Negli anni '90 è stata una delle serie di fantascienza più amate e seguite e ora, come sta accadendo a molti titoli di successo del passato, potrebbe tornare con un revival . Parliamo di ...molto più ...

L'arrivo di Greta Thunberg alla PrecCop26 di Milano Lì è stata letteralmente accerchiata dalla stampa, tanto che chi l'accompagnava ha scherzato dicendo che questa è la calda accoglienza italiana dove si sta tutti molto vicini. Greta ha detto di '...

Sta arrivando il freddo, ma la stufa è smart Libero Tecnologia Carles Puigdemont: « Il mio arresto ad Alghero un’offesa al popolo sardo» Intervista con l’ex presidente catalano: «La Spagna ha scelto luogo e momento sbagliato. Vivo una situazione surreale: sono un uomo libero in Europa ma non in patria» ...

Terremoti: Grecia, migliaia di persone sfollate a Creta (ANSA) - ROMA, 28 SET - Scosse di assestamento sono state registrate a Creta, l'isola più grande della Grecia, all'indomani di un forte terremoto che ha ucciso una persona, danneggiato un migliaio di ...

